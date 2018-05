Le fun est mort: Pas de matchs sur grands écrans sur la voie publique pendant la Coupe du monde

Des Catalans devant un écran géant — Toni Albir/EFE/SIPA

Les retransmissions sur grand écran des matchs du prochain Mondial de football en Russie seront interdites sur la voie publique, en raison de la menace terroriste,

«Je vous demande d'appeler l'attention des élus sur le fait que les zones "grands écrans" ne pourront en aucun cas être organisées sur l'espace public ouvert», a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb aux préfets et aux patrons de la police et de la gendarmerie nationales, dans un télégramme adressé mardi et que l'AFP a pu consulter.