Décès: Roger Piantoni, légende du football français, est mort

Piantoni (à droite) lors d'un rassemblement des légendes de Reims — SIPA

C’est un très grand nom du football français qui est décédé ce samedi 26 mai. Roger Piantoni (86 ans) avait notamment porté le maillot du FC Nancy, du Stade de Reims et de l’OGC Nice. Trois fois champion de France (en 1958, 1960 et 1962), deux fois meilleurs buteurs, il faisait également partie de l’épopée de 1958 des Bleus, où, au côté de e Fontaine, Kopa and coe, il avait fini troisième de la Coupe du monde. « Le club perd un géant mais sa légende demeure, celle du plus fameux des gauchers de l’histoire du Stade de Reims », a réagi le club de Reims sur Twitter.