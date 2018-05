VIDEO. Barrage L2: Baston générale, expulsions à gogo... Le match entre Ajaccio et Le Havre a dégénéré (et l'ACA a gagné)

Le match entre Ajaccio et Le Havre a dégénéré. — PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP

Ça devait partir en sucette, c’était écrit. Après les violences des supporters ajacciens vendredi, qui ont bloqué et caillassé le bus havrais, et insulté la délégation normande, le match de barrage entre l’ACA et le HAC avait été reporté à dimanche. Jouée dans une ambiance forcément tendue, la rencontre a malheureusement dégénéré.

Coupable d’avoir bousculé l’arbitre en pleine surface de réparation, Mathieu Coutadeur a été expulsé par Frank Schneider et un péno a été accordé au Havrais. A ce moment-là, on jouait les prolongations et le score était de 1-1.

Baston générale, triste spectacle…

Après la transformation de Mateta pour donner l’avantage aux Havrais (2-1), le buteur a chambré le public corse et tout est parti en vrille. Une bagarre a éclaté et l’arbitre a fini par exclure trois nouveaux joueurs : Mateta et Bain pour Le Havre, Sainati pour l’ACA.

Finalement, alors que le match a fini par reprendre, les Ajacciens​ ont miraculeusement égalisé dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps de prolongation grâce à une reprise de volée de Mady Camara. Lors de la séance des tirs au but, les Corses ont été plus adroits (5-4) et se sont offert le droit d’aller jouer dimanche la montée en L1 lors de deux matchs de barrage contre le TFC.