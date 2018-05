TFC-Guingamp: Toulouse ne remercie pas Paris et file en barrage

Yaya Sanogo a inscrit le deuxième but du TFC contre Guingamp au Stadium de Toulouse, le 19 mai 2018. — R. Gabalda / AFP

Le classement n’a pas bougé dans les bas-fonds de Ligue 1, samedi soir, lors de cette dernière journée de Ligue 1. Troyes (19e) accompagne Metz, dernier, en L2. Le TFC jouera les barrages (18e) et Caen (17e) se sauve après son nul face à Paris (0-0). Malgré sa victoire contre Guingamp (2-1), la deuxième seulement sur les 14 derniers matchs, Toulouse se lance dans une épreuve compliquée, avec déplacement mercredi chez le vainqueur du problématique AC Ajaccio - Le Havre (reporté à ce dimanche après les incidents de vendredi), puis match retour au Stadium le dimanche 27 mai.

Malgré leur victoire ce soir, les Toulousains devront passer, mercredi et dimanche prochains, par les barrages pour sauver leur place en @Ligue1Conforama.



Merci à toutes et tous de votre soutien, et rendez-vous dimanche prochain au Stadium 🙏



2-1 #TFCEAG pic.twitter.com/bMKh7TOZBs — Toulouse FC (@ToulouseFC) May 19, 2018

La menace d’une relégation directe a été vite écartée, puisque Troyes a rapidement cédé devant Monaco (0-3, avec un premier but de Rony Lopes dès la 21e minute). Les Violets ont fait le boulot après la pause, grâce à Max-Alain Gradel, intenable (59e), et Yaya Sanogo (63e). Assez peu virulents dans l’ensemble, les Guingampais ont toutefois réduit la marque trois minutes plus tard, sur un superbe coup franc de Clément Grenier.

Pour la deuxième saison d’affilée, Caen se sauve à la dernière journée en prenant un point face au PSG. #L1 #SMCPSG — Geoffroy Garétier (@ggaretier) May 19, 2018

Ensuite ? Toulouse aurait pu aggraver la marque. Mais tout le Stadium avait déjà les yeux rivés sur Caen, où Paris devait à tout prix gagner pour que les hommes de Michaël Debève doublent les Normands. L’équipe B' du PSG n’a pas su le faire. Le champion de France, en roue libre depuis des semaines, n’a pas joué le jeu jusqu’au bout ? Peut-être, mais s’il est en ballottage pour la relégation, le TFC doit avant tout s’en prendre à lui-même.