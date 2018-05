Et voilà, dans quelques heures le grand rideau va se refermer sur cette saison 2017-2018 de Ligue 1. Mais il n'est pas encore temps de verser une larme car on risque de passer une belle grosse soirée de folie avec pas mal de matchs à enjeux. Monaco, Lyon et Marseille vont se fighter à distance pour arracher leur ticket pour la Ligue des champions. Plus bas, Rennes, Nice, Bordeaux et Saionté vont s'affronter pour choper le wagon de la Ligue Europa. Et tout en bas, ce sont trois équipes (Caen qui reçoit le PSG, Toulouse qui accueille Guingamp, Troyes qui joue Monaco) qui vont combattre jusqu'à la mort pour éviter de se retrouver en barrage contre Le Havre ou Ajaccio. Vous l'avez pigé, ça va cogner des tous les sens et on devrait se régaler ce soir. Si avec ça vous ne lâchez pas ces pseudos conventions sociales qui nous obligent à parler avec du monde et que vous ne venez pas vivre ça avec nous, on ne sait plus quoi dire...

>> Je vous donne rendez-vous sur les coups de 20h-20h15 pour commencer à prendre la température sur tous les terrains.