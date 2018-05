TFC: «Les Parisiens n’ont pas respecté le foot» s’insurge Max-Alain Gradel après le nul du PSG à Caen

Max-Alain Gradel, l'attaquant du TFC, le 20 mai 2018 face à Guingamp au Stadium de Toulouse. — R. Gabalda / AFP

Pour Max-Alain Gradel, le PSG n’a pas joué à fond à Caen, ce qui aurait faussé l’épilogue du championnat.

L’attaquant ivoirien reconnaît tout de même que le TFC doit surtout s’en prendre à lui-même s’il doit passer par un barrage Ligue 1 - Ligue 2.

Amis de la langue de bois, passez votre chemin. Quand Max-Alain Gradel s’arrête devant les micros en sortant des vestiaires du Stadium, c’est rarement pour expliquer que « le groupe vit bien » ou que « l’essentiel, ce sont les trois points ». Ce samedi soir, le meilleur joueur de ce TFC – Guingamp (2-1) n’a pas caché son amertume.

La victoire de Toulouse n’a pas suffi à sauver directement les Violets. 18es de Ligue 1, ils passeront par la case « barrage » à laquelle échappent les Caennais, après leur nul devant Paris (0-0). « Je viens de voir les images de Caen - PSG, a lâché sans prévenir l’attaquant ivoirien, auteur de son huitième but en championnat, le meilleur total pour un Violet. J’avais du respect pour Paris, mais jouer comme ça un match de Ligue 1… Ils n’ont pas respecté le foot. » Mais encore ?

« On peut se poser la question de savoir s’ils ont joué le jeu, ou s’ils étaient déjà en vacances. Je ne dis pas qu’ils auraient gagné, mais ils avaient la qualité pour mieux jouer comme ça. »

OK, une équipe très remaniée du PSG n’a sans doute pas livré la prestation de sa vie en Normandie. Et le champion de France a terminé le championnat en maillot de bain et claquettes, par trois nuls et une défaite. Mais si le TFC lutte pour la troisième fois en quatre saisons pour sauver sa peau dans l’élite, Adrien Rabiot et ses amis n’y sont globalement pas pour grand-chose.

« Si on en est là, c’est parce qu’on n’a pas su faire ce qu’il fallait, reconnaît d’ailleurs Gradel sans peine. Ce soir [samedi], on a montré une très bonne image, on a donné du plaisir aux supporters. Mais on attend d’être au fond du trou pour réagir. » Les 18es de Ligue 1 vont devoir se prendre en charge pour mater l’AC Ajaccio ou Le Havre (réponse dimanche soir), mercredi chez l’équipe de Ligue 2, puis quatre jours plus tard au Stadium. Cette fois, tout dépendra entièrement d'eux.

