Equipe de France: Malgré sa blessure, Dimitri Payet avait bon espoir d'aller en Russie

Dimitri Payet était effondré. — Ahmad Morra/ProSports/REX/Shutterstock

Dimitri Payet s’est muré dans le silence, depuis mercredi. Sa blessure, la défaite en finale de Ligue Europa, sa non-sélection en équipe de France… Le capitaine de l' OM n’a pas dit un mot de tout cela, et on le comprend, évidemment. Sa mère, Michelle Payet, s’est exprimée pour lui, auprès d' Antenne Réunion. Elle était avec son fils quand il a appris qu’il n’était pas sélectionné pour la Coupe du monde.

Michelle Payet : "Dimitri a appris sa non-selection comme tout le monde, à la télévision" https://t.co/zbh1dQndaH pic.twitter.com/V2wX9Sfn99 — Linfo.re (@Linfore) May 19, 2018

« Il a appris la nouvelle comme tout le monde, devant la télévision », raconte-t-elle, assurant que Didier Deschamps ne l’a pas appelé pour le prévenir. Et malgré sa blessure, Dimitri Payet « y croyait. »

L’OM espère le remettre sur pied pour le 4 juin

Sa mère est « très triste, très très déçue », mais assure qu’il est « fort moralement. » Dimitri Payet va-t-il tenter de se soigner le plus vite possible, pour tenter de revenir en forme avant l’annonce de la liste définitive, le 4 juin ? « Il suit à la lettre ce qu’on lui dit de faire. On espère que ça ira très vite », développe Michelle Payet.

Si Didier Deschamps a estimé à trois semaines l’indisponibilité du meneur de jeu, le staff médical de l’OM estime au contraire, selon L'Equipe, que Dimitri Payet pourrait être remis début juin. Juste à temps pour la future liste ? La bonne nouvelle pour Payet, et pour sa môman, c’est que le médecin de l’OM, Franck Le Gall, est aussi celui de l’équipe de France.

>> A lire aussi : Etait-ce une bonne idée de titulariser un Dimitri Payet sur une jambe?

>> A lire aussi : VIDEO. Les larmes de Dimitri Payet, c’est l’image du match… Et le tournant de cette finale

​