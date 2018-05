Metz-Bordeaux: Finir 6e de la Ligue 1 et européen, un cadeau empoisonné pour les Girondins?

Malcom devrait jouer son dernier match sous le maillot des Girondins à Metz. — Thibaud MORITZ / AFP

En cas de victoire à Metz, les Girondins pourraient jouer la Coupe d’Europe la saison prochaine.

Avec trois tours préliminaires avant la phase de poules et un premier match officiel à disputer le 26 juillet, c’est un possible parcours du combattant qui attend Bordeaux.

La saison de l’OM le prouve, on peut être compétitif en championnat et en Ligue Europa.

On ne sait pas encore si les Girondins de Bordeaux seront européens la saison prochaine et pourtant, on se demande déjà si une qualification ne serait pas un cadeau empoisonnée ? Car ensuite c’est un véritable parcours du combattant qui attendrait les Bordelais.

Deux scénarios possibles pour voir les @girondins en @EuropaLeague :

- Bordeaux gagne à Metz et Lyon s'impose contre Nice.

- Nice fait match nul à Lyon et Bordeaux gagne par plus de deux buts d'écart à Metz.

Reste plus qu'à... #Bordeaux #Girondins #FCGBhttps://t.co/qVrwVieCGU — Clement.C (@clementcarpet) May 13, 2018

Contrairement à cette saison, il faudra franchir un tour de qualification en plus. Il y aura donc trois avant de participer à la phase de poules. Mais peu importe pour Benoît Costil :

« Déjà, on n’y est pas. Et puis deuxièmement, je n’en ai rien à faire de passer deux tours préliminaires. S’il faut passer par ça, on passera par ça. »

Cela veut aussi dire une reprise en match officiel dès le 26 juillet. Plus de deux semaines avant le début de la Ligue 1. Autant dire que les vacances risquent d’être courtes et studieuses pour les Girondins dans ce cas de figure. Si Gustavo Poyet « veut jouer l’Europe », il ne cache pas qu’une qualification « changerait tout » :

« Il faut se préparer à faire face aux deux scénarios. Et puis, c’est important pour les joueurs qui viennent de traverser une saison avec beaucoup de hauts et de bas. »

En tout cas, ce serait une récompense un peu inespérée pour cette équipe qui a vécu une terrible série noire (une victoire en 14 matchs) et un changement d’entraîneur.

Le parcours de l’OM donne des idées

Ce serait surtout l’occasion de se rattraper de l’humiliante élimination de cette saison contre les Hongrois de Videoton. Et puis, pourquoi pas rêver à un beau parcours comme l’Olympique de Marseille ? « C’est vrai que ça donne très envie quand on voit ce qu’ils ont fait cette année », avoue le capitaine et gardien des Girondins.

🖊 Ce matin, Jaroslav #Plasil a signé sa prolongation de contrat d'un an 👍



⏩⏩ https://t.co/V0DKzpWcuE pic.twitter.com/5ebB4o3u8a — FCGirondins Bordeaux (@girondins) May 17, 2018

Les résultats des Marseillais prouvent qu’un club français peut être aussi bien compétitif en Coupe d’Europe qu’en championnat. L’OM et l’OL sont encore en course pour une place en Ligue des champions alors que Nice détient pour l’instant cette sixième place si convoitée par les Bordelais. Mais avant de faire des plans sur la comète, il est bon d’écouter le sage (et peut-être un peu superstitieux) attaquant des Marines et Blancs, Martin Braithwaite :

« Je ne parle pas de ça (l’Europe). On ne sait pour l’instant si on va la jouer donc ça sert à rien de parler. Je veux juste jouer et gagner. En plus, ça dépend aussi d’autres résultats. »

>> A lire aussi : Girondins de Bordeaux: «Les garanties n’ont pas été apportées» pour envisager une vente du club à court terme

>> A lire aussi : Equipe de France: Revenu de loin, Benoît Costil «croit dur comme fer» à la Coupe du monde