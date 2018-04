Bayern-Real: «On aurait dû gagner», Jupp Heynckes revient sur les vendanges de ses joueurs

Jupp Heynckes face au Real Madrid, le 25 avril 2018. — Matthias Schrader/AP/SIPA

Battu mais pas résigné. Jupp Heynckes, l’entraîneur du Bayern, est revenu sur la défaite de son équipe à domicile lors de la demi-finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid. Et si son équipe a vendangé beaucoup d’occases, l’entraîneur allemand préfère y voir un signe positif pour le match retour.

« Rarement dans une demi-finale de Ligue des champions, on a vu autant d’occasions de but que nous n’avons pas su convertir, a-t-il soufflé. Au retour, nous aurons le devoir de nous créer de nouveau des occasions, et de marquer les buts. En Ligue des champions, il y a deux matches et c’est à la fin du deuxième que l’on fait les comptes. Evidemment, le Real a un gros avantage, mais je pense que nous n’avons pas mérité de perdre ce soir, qu’on aurait dû gagner, et ça me rend optimiste pour le retour. » Pour s’attaquer au double tenant du titre, chez lui à Santiago-Bernabeu, il vaut mieux.

