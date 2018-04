A la veille de Madrid-Bayern, Zidane prévient que «le Real ne va pas se chier dessus»

Quand Dieu parle, on l'écoute. — James Marsh/BPI/Shutter/SIPA

Zidane, meilleur joueur du football français et déjà entraîneur de légende, est aussi poète à ses heures perdues. En conférence de presse, il a ainsi déclaré que le Real Madrid « n’allait pas se chier dessus » dans sa demi-finale de Ligue des champions mercredi 25 avril face au Bayern Munich, que beaucoup qualifie de finale avant l’heure.

La référence est un peu plus subtile qu’on ne le croit. Le Bayern s’était imposé 2-1 contre le Real Madrid et Hasan Salihamidzic avait déclaré après la rencontre que « Les Madrilènes ne sont pas des extraterrestres. Quand on va au pressing, ils se chient dessus. » Après, c’est sûr qu’actuellement, avec Modric, Kroos, Isco, Casemiro, Kovacic, le Real a en effet de quoi se sortir d’un pressing au milieu de terrain…

Pour le reste, l’entraîneur madrista a déclaré : « La clé, c’est notre détermination. La Ligue des champions fait partie de notre ADN. » Un peu moins dingue comme déclaration. On ne peut pas faire du Baudelaire à chaque fois…