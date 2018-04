VIDEO. Bayern-Real: Marcelo ne serait-il pas le meilleur latéral de l'histoire?

Même les nostalgiques de Roberto Carlos vont finir par s’incliner. Marcelo, débarqué au Real à 18 piges avec des lacunes énormes, s’est transformé en machine de guerre au point de devenir le meilleur latéral du monde, et peut-être même de l’histoire du jeu.

Mercredi, c’est lui qui a remis le Real dans les rails en réalisant une demi-volée d’une pureté mémorable juste avant la mi-temps, alors que le Bayern avait la main sur le match. il a complètement éteint Muller après le repos en réussissant quelques gestes techniques de classe, comme un contrôle-semelle à encadrer et un slalom qui aurait mérité meilleur sort en fin de match.

We need a real moment of silence for this casual Marcelo trap. This is wild. pic.twitter.com/kObSS2NRNY