Le classique des classique. Bayern-Real, où l'affiche européenne la plus disputée dans l'histoire de la Ligue des champions. Mais n'essayons pas de faire croire qu'on est lassés quand les deux plus belles machines de la C1 se retrouvent, un an après un confrontation incroyable en quarts de finale. L'arbitre avait "tué" le Bayern au retour, alors que les deux équipes étaient parties pour une prolongation endiablée, et on se dit que les Allemands doivent ruminer leur vengeance bien comme il faut. Pas sûr cela dit que les Madrilènes en tremblent de peur. Personne ne les a sortis d'un match à élimination directe en Ligue des champions depuis 2015. C'est dire la tâche qui attend Ribéry et compagnie.