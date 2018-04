Il faudra trouver autre chose. Le journal allemand Bild nous apprend que le Bayern Munich a demandé à Franck Ribéry de ne plus célébrer ses buts en faisant le signe « zéro » avec les doigts. Et si jamais le joueur français en venait à oublier cette nouvelle consigne, il ne se priverait pas de le sanctionner. Une interdiction valable pour tous les joueurs bavarois.

« Nickel », « parfait » ou quelque chose en dessous de la ceinture

« En Allemagne, c’est un geste synonyme de félicitations, rapporte Bild, mais en France et dans les pays du sud de l’Europe, c’est un geste vulgaire et injurieux. » Une étrange analyse puisque, jusqu’à preuve du contraire, ce signe signifie aussi chez nous un signe de satisfaction, quelque chose qu’on traduirait par « nickel » ou « parfait ». Même si, effectivement, pour les esprits les plus mal tournés, cela peut aussi faire allusion à quelque chose situé un peu plus en dessous de la ceinture.

A.L.G.