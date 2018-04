Ménage de printemps: Laurent Blanc se sépare du célèbre agent Jean-Pierre Bernès

Laurent Blanc a plaqué ses agents. — Ivan Sekretarev/AP/SIPA

Le divorce. Le champion du monde 1998, Laurent Blanc, ancien sélectionneur de l’équipe de France et entraîneur du Paris SG, a annoncé « la fin de la collaboration avec ses agents » Alain Migliaccio et Jean-Pierre Bernès. « Je remercie Alain et Jean-Pierre pour les conseils qu’ils ont pu m’apporter dans ma carrière », a indiqué Lolo White dans un communiqué.

Le Cévenol de 52 ans, qui a dirigé les Bleus de 2010 à 2012, est sans club depuis sa séparation avec le PSG, en juin 2016, après trois ans de mandat alors qu’il restait sur deux quadruplés (Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophée des champions) consécutifs en France. En attente d’un beau et gros projet qui tarde à venir, Laurent Blanc a peut-être décidé de passer dans l’écurie d’un agent capable de le faire rejoindre un top club.