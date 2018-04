Joey Barton va devenir le coach d'une équipe de D3 anglaise (vivement la saison prochaine!)

La teigne est (bientôt) de retour ! Alors qu’il avait dû prématurément mettre un terme à sa carrière de joueur suite à sa condamnation par la Fédération anglaise de foot (FA) pour avoir parié sur des matchs, Joey Barton n’aura pas traîné à revenir dans le game. En effet, le club de Fleetwood Town, une équipe League One (troisième div' anglaise), annoncé que l’une des plus grandes gueules du foot anglais - que dit-on, du foot mondial ! - allait devenir son nouvel entraîneur à compter de la saison prochaine.

✍️ | Fleetwood Town can confirm an agreement has been reached for @Joey7Barton to become the club's new Head Coach as of June 2nd.



Full details: https://t.co/ZPz5vAaCOD pic.twitter.com/cQ3BbjqrR7