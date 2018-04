Real-Juve: «On ne peut pas faire quelque chose comme ça», Gigi Buffon pourrit l'arbitre après le péno

Gianluigi Buffon prend son rouge — SIPA

Ca part vite, un titre d'homme le plus classe du monde. Un penalty mal digéré, un carton rouge et des déclarations pas très fines et hop! Gigi Buffon n'est plus notre George Abitbol à nous. Eliminé par le Real Madrid à la suite d'un penalty de dernière seconde de Cristiano Ronaldo, le gardien de la Juventus a craqué. D'abord sur le terrain, en criant sur l'arbitre - ce qui lui a valu un rouge, et ensuite après la rencontre, où il a posément expliqué au micro de BeIN SPORT que « l'arbitre a sifflé une faute qu'il est le seul à avoir vu ».

Gianluigi Buffon : "L'arbitre a sifflé une faute qu'il est le seul à avoir vu" pic.twitter.com/F7rEuI02pN — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 11, 2018

Il développe: « Il aurait pu avoir autre chose, comme un penalty aurait pu être sifflé par la Juve à l'aller, mais ça n'a pas été le cas. Il faut des gens qui ont des competences et une certaine sensibilité dans leur personnalité. Si on en a pas, on regarde le match depuis les tribunes. »

On ne comprend pas bien où il veut en venir. L'arbitre aurait manqué de sensibilité en sifflant un penalty pour le Real Madrid dans les dernières secondes? Exactement. Il poursuit: « Pour être un grand acteur, qu'on soit joueur, entraîneur, supporter ou arbitre, il faut une certaine sensibilité pour comprendre la teneur de certains moments sur le terrain. Si on ne l'a pas, on est pas digne sur le terrain, il faut être en tribunes avec ses parents et ses amis, avec une frite et un coca. On ne peut pas faire quelque chose comme ça. »

De son côté, Blaise Matuidi a déclaré à BeIN SPORT que «l'arbitre gâche tout».