OM-OL: «Ils le paieront», Florian Thauvin très énervé après les chambrages des Lyonnais

Florian Thauvin face à Lyon — SIPA

Est-ce une menace ? Après la fin de partie houleuse entre l'OM et l'OL dimanche soir au stade Velodrome, l'ailier marseillais Florian Thauvin a tenu des propos plus qu'étranges en zone mixte en direction des joueurs de Lyon. «Il y a des joueurs de l'OL qui se sont permis de nous chambrer, lance-t-il. Ce n'est pas pro de leur part, ça n'a rien à faire là. D'accord, il y avait un contexte particulier mais il faut se respecter. Ils nous ont manqué de respect. »

Revenant aussi sur l'incartade entre Rami et Marcelo, Thauvin a trouvé son coupable. Et bien entendu, c'est le défenseur brésilien de l'OL. « C'est un joueur pro, il doit montrer l'exemple. Il ne faut pas se comporter comme ça. Ils le paieront. Ils le paieront. Le plus important, c'est le classement à la fin de la saison.»

On enrage encore plus de ne pas voir un OM-OL en Coupe d'Europe cette saison.