OM-OL: Comme d'hab', Rudi Garcia «saoulé» par l'arbitrage... «On se trompe de combat», estime Mandanda

L'OM a manqué d'engagement face à l'OL, ce dimanche (2-3).

Mais Rudi Garcia, comme souvent, s'en prend à l'arbitrage.

Ces décisions litigieuses n'expliquent pas tout, reconnaît Steve Mandanda.

Au stade Vélodrome,

Les relations entre les suiveurs d’un club et leurs interlocuteurs ressemblent parfois à celles d’un vieux couple. Parfois, ça ronronne, et on sait exactement à quoi s’attendre. Par exemple, quand Rudi Garcia se pointe en salle de presse après une déconvenue, il va souvent causer arbitrage.

Ça n’a pas loupé, ce dimanche, après un renversant et bouillant OM-OL (2-3) au Vélodrome. Voilà sa décla sur la longueur :

« On se retrouve avec un hors-jeu complètement imaginaire alors qu’on avait de grandes chances de mener 3-2, avec Mitroglou qui allait défier le gardien. Le corps arbitral a eu tout faux sur cette action [hors jeu et carton jaune]. J’en ai marre de dire qu’il faut la vidéo. (…) Ça commence à saouler. Contre Nantes, trois pénos ne sont pas sifflés. (…) Ce dimanche, on se fait voler à la fin ! »

L’arbitrage, la cause de tous les maux marseillais ? Steve Mandanda voit d’autres soucis…

