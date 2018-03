Ligue des champions: Juventus-Real Madrid et Liverpool-City en affiches des quarts de finale

Juventus-Real Madrid, l'affiche de la finale de la Ligue des champions 2017. — Frank Augstein/AP/SIPA

Et boum, le remake de la finale 2017. La Juventus et le Real Madrid, opposés à Cardiff en mai dernier (victoire des Madrilènes 4-1), vont se retrouver en quarts de finale de la Ligue des champions, selon le tirage au sort effectué vendredi. L'autre grande affiche sera l'opposition 100% anglaise entre Liverpool et Manchester City.

A part ça, mais si ça ne sert à rien, les Parisiens pourront toujours demander s'il n'aurait pas mieux valu terminer deuxième de poule. Leur dauphin lors de la première phase, le Bayern Munich, s'en sort en effet encore très bien. Après avoir étrillé Besiktas en 8e de finale, les Bavarois ont cette fois hérité du FC Séville, dont c'est la grande première à ce niveau. Enfin, le Barça partira largement favori face à l'AS Rome.