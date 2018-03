Avec un peu plus de réussite et un arbitrage digne de ce nom​, l'OM aurait pu débarquer ce soir à San Mamès en claquettes, un bon 5-0 d'avance dans les valises. Mais non, les Olympiens ont concédé un penalty et un peu gâché à l’aller, et ce 3-1, s'il constitue un avantage non négligeable, n’offre aucune garantie de tranquillité. Une mauvaise entame face à un adversaire qui se pique au jeu, et la tâche peut très vite se compliquer. Rudi Garcia a annoncé qu’il n’allait pas là-bas pour attendre que ça se passe… Il a raison, c’est encore le meilleur moyen de s’en sortir.

>> Rendez-vous à l’heure de l’apéro pour ce bon match de Coupe d’Europe les amis…