Liga: «Bienvenue Ciro», Messi est papa pour la troisième fois et le Barça gagne à Malaga

Sans Lionel Messi, papa d'un troisième enfant, le FC Barcelone a corrigé samedi le petit dernier Malaga (2-0) et poursuivi sa course en tête du Championnat d'Espagne devant l'Atlético et le Real Madrid de Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé «galactique» à Eibar (2-1).

« Bienvenue Ciro. Grâce à Dieu tout s'est bien passé, la maman va très bien », a expliqué Messi sur Instagram en légendant une photo de la main du nouveau-né, avant de se montrer en photo avec l'un de ses autres fils en train de regarder le match sur un télé de la maternité.

Pendant que Messi pouponnait, le Barça a cartonné avant de recevoir Chelsea mercredi en 8es retour de Ligue des champions (aller 1-1)... Pour la 28e journée de Liga, le leader s'est imposé sur une tête de Luis Suarez (15e) puis une talonnade splendide de Philippe Coutinho (28e), bien servi par le Français Ousmane Dembélé, en progrès.

Et la lanterne rouge Malaga, en infériorité numérique après l'exclusion méritée de Samu Garcia (30e), s'enfonce un peu plus vers la relégation.

Seule équipe toujours invaincue en Liga, le Barça (1er, 72 pts) devance provisoirement de onze points l'Atlético (2e, 61 pts), opposé au Celta Vigo dimanche. Le Real Madrid (3e, 57 pts) se maintient devant Valence (4e, 56 pts), vainqueur 2-0 à Séville pour distancer le club andalou (5e, 45 pts) dans la course aux quatre premières places, synonymes de Ligue des champions.