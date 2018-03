Râteau: Pré-sélectionné en Bleu, Lucas Hernandez aurait dit «non» à Deschamps

Lucas Hernandez — CHRISTOF STACHE / AFP

Ce n’est pas un scoop, le Français Lucas Hernandez, qui a n’a jamais évolué ailleurs qu’en Espagne durant sa carrière (Rayo Majadahonda, Atlético Madrid), rêve de joueur pour la sélection espagnole. Et ce alors même qu’il a porté le maillot des Bleus dans toutes les catégories de jeunes… Arrivé très tôt en Espagne où son papa, footballeur pro lui aussi, a joué, Lucas Hernandez est très attaché à son deuxième pays, celui de sa mère. Au point qu’il souhaite demander la nationalité espagnole.

Alors, quand Didier Deschamps lui a envoyé une présélection en équipe de France (dans le cadre des matchs amicaux à venir contre la Colombie et la Russie, les 23 et 27 mars prochains), le joueur a décliné l’invitation. Et même si la Roja ne l’a pas encore appelé pour intégrer le groupe, la décision semble actée. Et Deschamps ne devrait donc plus perdre son temps à l’avenir avec ce joueur.