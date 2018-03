PSG-Real: De «La Provence» à Dijon en passant par l'Espagne, Paris se fait troller salement

Angel Di Maria lors de PSG-Real Madrid, le 6 mars 2018. — Christophe Ena/AP/SIPA

Que la foudre Internet se déchaîne sur le PSG. Bon, en même temps, fallait s'y attendre. Entre le fait que le PSG est quand même bien détesté en France et qu'en plus il avait annoncé pendant trois semaines vouloir faire une remontada digne de Clémenceau à la belle époque, c'est pas tout à fait volé. Bref, un torrent de merde - désolé de le dire comme ça mais c'est la vérité - s'est abattu sur Paris après son élimination face au Real Madrid. On vous résume un peu ça.

Le plus petit

Le quotidien régional marseillais La Provence a été disons, très marseillais, avec ce tweet presque méchant. On appelle ça flatter son lectorat.

Le plus drôle

Comme après l'aller, les plus drôles sont encore à trouver du côté du club de Dijon. Merci à eux pour rendre cette soirée un peu moins pénible.

Le plus viril mais correct

Enfin un peu dur sur «la honte» à la fin, mais il y a une part de vrai.

Oser appeler à la mobilisation générale de tout un pays, pour derrière se prendre une passe à 10 et une humiliation, avec les jambes qui tremblent et aucun orgueil, quelle honte pour le football français. #PSGRMA — Florent Germain (@flogermain) March 6, 2018

Le plus sympa

Bon en vrai, il trolle pas vraiment, mais on se dit que Karim Benzema a quand même sa place ici avec son «Vamos en Cuartos». Il aurait pu être un poil méchant qu'on aurait pas dit non Karim, mais il reste classe.

Le plus salaud

On le doit à un éditorialiste de Marca, le journal espagnol de référence sur le Real. Ce petit message, bien salaud, pour nous piquer Neymar. « Un message à Neymar, pour gagner, il faut jouer à Madrid. »