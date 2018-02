Ligue Europa: Coup de froid sur l'OGC Nice éliminé face à Moscou

Mario Balotelli lors de Nice-Monaco, le 9 septembre 2017. — Lionel Urman/SIPA

L'atmosphère se refroidit pour les Aiglons. Après cinq matchs sans victoire toutes compétitions confondues, l’OGC Nice a encaissé une nouvelle défaite (1-0), jeudi soir contre le Lokomotiv à la RZD Arena de Moscou, dans un air flirtant avec les -15°C. « C’est une des premières fois que l’on voit ça, pointait Alassane Plea avant la rencontre. Le froid ne va pas nous tuer. » Mais il a bel et bien achevé leur aventure en seizième de finale de Ligue Europa.

Deux transversales pour se réchauffer

Toutes signées Mario Balotelli dans les vingt premières minutes. D’abord sur une lourde frappe de très loin. Puis il touche une nouvelle fois la barre sur coup franc. Des occasions à l’image du feu qu’entretiennent les Niçois face au but. En première période, ils ont enchaîné onze frappes dont six cadrées… avant d’encaisser un but moscovite d’Igor Denisov contre le cours du jeu (1-0).

Le réalisme froid russe

Face à la fougue niçoise, le Lokomotiv optimise ses actions. Avec seulement 37 % de possession, il est arrivé à garder son avance jusqu’au coup de sifflet. Car, pour espérer poursuivre l’épopée européenne et suite à la défaite au match allé (3-2), les Aiglons se devaient de l’emporter avec deux buts d’écart.

>> A lire aussi : OGC Nice: «Un gros cauchemar», le Gym déraille face au Lokomotiv Moscou

Se chauffer pour tout miser sur la Ligue 1

Ils ont battu de l’aile lors des matchs à élimination direct. Déjà privés de Coupe de la ligue et de Coupe de France, les Aiglons ne peuvent plus miser que sur le championnat. Neuvième de Ligue 1, le Gym se déplace (sans son capitaine Dante suspendu) dimanche à Bordeaux.