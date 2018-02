OGC Nice: Balotelli dit avoir entendu des cris de singe à Dijon, la LFP étudiera le dossier jeudi

La Ligue de football professionnel (LFP) prend l’affaire au sérieux. Elle a annoncé ce lundi qu’elle étudierait jeudi, en « commissions de discipline », les accusations de racisme émises par Mario Balotelli après le match joué à Dijon samedi. L’attaquant de Nice dit avoir « entendu des cris de singe à son encontre ».

À la 76e minute de jeu, l’Italien était allé au-devant d’une des tribunes du stade Gaston-Gérard, montrant des signes d’agacement. Le joueur, sanctionné d’un carton jaune, finissait par expliquer à l’arbitre avoir manifesté son mécontentement face à des cris racistes. La LFP indique ne pas avoir d’autres éléments à ce stade.

