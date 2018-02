OGC Nice: «Un gros cauchemar», le Gym déraille face au Lokomotiv Moscou

Mario Balotelli lors de Nice-Monaco, le 9 septembre 2017. — Lionel Urman/SIPA

Lucien Favre avait prévenu : « Nous n’allons pas changer notre philosophie, nous allons toujours tenter de faire le jeu. » Message reçu par les Aiglons… la première demi-heure. Face au Lokomotiv Moscou dimanche, en 16e de finale aller de la ligue Europa, ils ont vite retrouvé leur fougue et leur goût du jeu. Mais peu expérimentés dans les compétitions européennes (seuls Dante et Balotelli avaient déjà joué à ce niveau), les Niçois ont fini par sombrer (3-2).

Un départ canon de Mario. L’ OGC Nice a su imposer son rythme dès la 4e minute. C’est Saint-Maximin qui a débordé sur son côté droit avant de servir Balotelli. L’attaquant italien n’a pas tremblé et a envoyé le ballon dans la cage russe (1-0).

Penalty contre penalty. Toujours sans trembler, c’est encore Balotelli qui a soigné ses statistiques et doublé la mise 25 minutes plus tard, sur penalty après une main du Moscovite Pejcinovic (2-0). Mais le Lokomotiv ne s’est pas laissé pour autant déstabiliser. Et a rendu coup pour coup. C’est dans la surface adverse que les Russes ont obtenu leur penalty après une faute de Sarr. (2-1) « On aurait dû plier le match à la mi-temps, estime le coach niçois Lucien Favre. On doit faire mieux, moins d’erreurs. Il faut déjà se remettre de ça. »

Le Gym sur de mauvais rails. Il n’en fallait pas plus pour déstabiliser les Aiglons. Après son penalty transformé, Fernandes s’est offert un triplé en deuxième période (3-2), condamnant les Niçois à l’exploit au match retour jeudi à 17 h à Moscou. « Je n’ai pas les mots. C’est un gros cauchemar pour nous. On est tous très déçus, dit Alan Saint-Maximin. C’est difficile à expliquer car c’est toujours le même scénario [mener puis perdre]. Il faut élever notre niveau de jeu dans les matchs comme ça. Ça n’a pas été suffisant. »