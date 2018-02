VIDEO. Ligue Europa: Enfin «en équipe», l'OL s'est rassuré à Villarreal

A l’image de Marcelo, jamais vraiment mis en danger par Carlos Bacca, l’OL a su conserver ses deux buts d'avance ce jeudi en Espagne. — JOSE JORDAN / AFP

A la peine en Ligue 1 avec un nul et trois défaites lors des trois dernières journées, l’OL a su réagir sur la scène européenne ce jeudi.

Portés par un très bon Nabil Fekir, les Lyonnais se sont montrés « costauds et sérieux » pour assurer la qualification contre Villarreal (0-1).

Une libération vraiment tardive. Jamais débordé par une équipe de Villarreal très décevante, l’OL n’a jamais été rassurant non plus ce jeudi. Malgré les deux buts d’avance de l’aller (3-1) et l’expulsion de Jaume Costa (78e), il a fallu attendre la 85e minute de jeu pour voir Bertrand Traoré assurer la qualification lyonnaise, parfaitement servi par Nabil Fekir (0-1). On pouvait quand même espérer une tout autre intensité d’un 16e de finale retour de Ligue Europa chez le 6e de Liga.

11 contre 10, trois buts d’avance, et 5 minutes à jouer… Espérons que Bruno sorte Fekir pour passer à 5 derrière, je ne suis pas rassuré — Jean Fion (@Jean_Fion) February 22, 2018

Cette prestation me rappelle certaines sous Garde où l'OL cherchait clairement le 0-0 sauf que c'était avec Mvuemba, Malbranque, Danic et Briand pas avec Ndombele, Fekir, Memphis et Mariano ... — Tanguy (@Tang__S) February 22, 2018

Mais tout comme l’OL, le sous-marin jaune restait sur trois contre-performances en championnat (1 nul et 2 défaites) et cela s’est senti, surtout dans une ambiance plus proche d’un amical de présaison que d’une rencontre européenne couperet à la Cerámica. « On a réalisé un gros match et cette qualification est amplement méritée. La Ligue Europa peut être un moyen d’atteindre les objectifs qu’on s’est fixés en début de saison », a confié Lucas Tousart. Symbole de la solidité lyonnaise en Espagne, le milieu défensif a pu constater que Nabil Fekir était en jambes, trois jours avant le derby.

[🎞️RESUME] 🏆 UEFA Europa League ⚽️

🎟️ Victorieux sur la pelouse de Villarreal, l'@OL valide son ticket pour les 8èmes de finale ! 👏

➡️ Un but de Bertrand Traoré à la 85ème minute https://t.co/HANgnvNidp#VILOL — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 22, 2018

« On devait se racheter et montrer un autre visage qu’à Lille »

Très tranchant, le capitaine de l’OL a une nouvelle fois prouvé ce jeudi qu’il restait bien l’atout offensif numéro un d’une équipe pouvant vraiment manquer d’inspiration. Et si Jean-Michel Aulas s’est parfois plaint du traitement subi par son meneur de jeu en Ligue 1, il a dû mal vivre devant sa télévision les huit fautes provoquées contre Villarreal, dont une improbable manchette d’Alvaro (30e). Seul bémol dans le match de Nabil Fekir : son duel mal négocié face à Sergio Asenjo, conclu par un sauvetage sur sa ligne de Daniele Bonera, qui a ensuite profité d’une mésentente entre Memphis Depay et Mariano Diaz (57e).

@OL @lequipe @Le_Progres Belle revanche avec ce 250 ème match d Coupe d'Europe pour l'OL (1 er club français pour les participations en Coupe d'Europe) Belle qualification car Villareal c n'est pas rien, Et l'OL a gagné les 2 matchs et la qualification pour le ranking uefa c top — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) February 22, 2018

Comme à l’aller, Anthony Lopes a aussi su répondre présent sur un bel enchaînement d’Enes Unal (39e) et sur une frappe puissante de Mario Gaspar (48e). « On devait se racheter et montrer un autre visage qu’à Lille (2-2), précise le gardien lyonnais. Nous avons été à la fois costauds et sérieux. Quand on joue comme ça en équipe, c’est difficile de nous bousculer. » A l’OL d’en faire enfin de même en Ligue 1, dès le derby dimanche (17 heures).