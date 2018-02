DamienduLot

Encore des pt joueur qui gagnent des millions ?

La ligue Europa ?



Plz ... :)

S'il vous plaît arrêter avec les millionnaires qui pousse la Baballe.



Beaucoup n'en n’ont rien à faire du foot.



On ne m'a pas transmis les gênes de la beauf attitude.



Je ne suis pas un pauvre/smicard tétanisées qui ne réagi plus et qui subis l'oppression des gouvernement successif/fasciste et qui espère la victoire du club de millionnaire/foot pour que la vie soit un peu moins misérable ;)



Plz, Arrêté avec le foot ;) Merci

>> Si vous n'aimez pas, n'en dégoutez pas les autres cher ami. PS: j'ai un diner mercredi soir, vous faites quoi?