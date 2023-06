GP F1 Canada EN DIRECT : Safety car après la sortie de route de George Russell (4e), qui peut repartir… Suivez la course avec nous…

09h30 : Hello les Verstappenix !

Salut tout le monde ! Alors, ça ne sent plus le fol enthousiasme pour cette saison de Formule 1 ? On vous comprend pas mal, tant Max Verstappen, et à un degré moindre Sergio Perez écrabouillent la concurrence avec Red Bull. Le pilote néerlandais, qui compte 53 points d’avance au général sur son coéquipier, et même 71 points sur Fernando Alonso (3e), trace à vive allure vers son troisième titre de champion du monde consécutif. La pluie lui a bien convenu samedi lors des essais, durant lesquels il s’est encore offert la pole position, devant Fernando Alonso (Aston Martin), loin d’un Sergio Perez en galère (12e). Mais on ne peut pas s’empêcher d’être un peu optimiste en se disant qu’il peut encore se passer beaucoup de choses sur les quinze Grands Prix qu’il reste cette saison.





Pierre Gasly was absolutely furious with Sainz following this incident that saw him knocked out in Q1 🤬



Pierre Gasly was absolutely furious with Sainz following this incident that saw him knocked out in Q1 🤬



The Spaniard has since been handed a three-place grid penalty for impeding the Alpine driver #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/dOn4MhkIDM — Formula 1 (@F1) June 17, 2023



Qui sait, on peut imaginer vibrer sur une folle remontée au classement de nos jeunes Tricolores d’Alpine Esteban Ocon (9e) et Pierre Gasly (10e). Clairement victime d’une manœuvre dangereuse de Carlos Sainz au virage 13 samedi, ce dernier, « écœuré », ne partira qu’en 17e position sur la grille de départ. Booooooon, on va en tout cas vous proposer sur 20 Minutes le live de ce GP du Canada (à Montréal). On croise les doigts pour que celle-ci nous réserve un brin de suspense, et qui sait, qu’elle ne se conclut pas sur un 8/8 de Red Bull. A tout vite les amis !

>> Rendez-vous avec nous dès 19h30, avec un départ programmé à 20 heures.