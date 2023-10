Cela devait être l’apothéose ! Une dernière course, avant la quille, sur le Tour de Lombardie, samedi, l’une de ses épreuves préférées, qu’il avait remporté en 2018. Mais cette édition 2023 risque d’être un peu terni à cause de semaines passées à gérer des pépins physiques, comme il l’a raconté à L’Equipe. Après le Tour de France, Thibaut Pinot a enchaîné chutes et problèmes intestinaux qui lui ont fait craindre une fin de carrière prématurée.

« J’ai pris zéro plaisir depuis la fin du Tour de France, il m’est arrivé quelque chose toutes les semaines, et, moi, je prends du plaisir sur le vélo quand ça va, raconte le grimpeur de la Groupama-FDJ au quotidien. [La fin de carrière] est presque gâchée. Il était même question de ne plus faire les courses en Italie. J’aurais préféré finir un peu mieux. »

« J’ai le stress de finir le Lombardie »

Avec cette condition physique, le meilleur grimpeur du dernier Tour d’Italie ne se fait pas d’illusions quant à une possible victoire sur le Tour de Lombardie, samedi. « Ce n’était pas gagné au début de pouvoir venir ici. Je suis plus, pour l’instant, dans l’optique de finir la course. J’ai le stress de finir le Lombardie, quand même, parce que le virage Pinot est assez loin. »

Oui, car après la démonstration de force et de soutien des supporteurs de « TiboPino » sur le Tour de France, il y a aura encore un gros contingent de fans français à Bergame, à 3 km de l’arrivée, pour saluer une dernière fois le Français.