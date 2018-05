Giro: Simon Yates gagne encore, l'Anglais est «intouchable» selon Pinot

FOOTBALL Il a désormais plus de deux minutes d'avance au général...

Simon Yates a encore gagné dimanche — SIPA

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), toujours en lice pour le podium du Giro, estime que le Britannique Simon Yates, porteur du maillot rose et vainqueur dimanche de la 15e étape, « est intouchable à moins d'une grosse défaillance ».

A une semaine de l'arrivée à Rome, le Français occupe la 4e place du classement, à plus de deux minutes et demie de Yates mais à 9 secondes seulement du grimpeur italien Domenico Pozzovivo (3e).

« Cela allait mieux qu'hier au Zoncolan », a-t-il dit après en avoir terminé à Sappada avec l'étape des Dolomites. « Il y a des jours comme ça... Aujourd'hui, les pentes me correspondaient davantage ».

« On pouvait rentrer sur Yates »

Le Franc-Comtois, 6e de l'étape, a regretté la mésentente dans le groupe de poursuite derrière Yates: « Tout le monde comptait ses coups de pédale. Il y avait la guéguerre entre Carapaz et Lopez pour le maillot blanc (de meilleur jeune), ils se sont regardés, ils ont un peu condamné notre petit groupe. On pouvait peut-être rentrer sur Yates et surtout prendre du temps sur les autres .»

«Reprendre du temps sur Froome, c'est un plus», a analysé à chaud Thibaut Pinot qui s'est tourné sans attendre vers la prochaine étape, mardi, entre Trente et Rovereto: « Il faudra être bon. Le chrono sera décisif. Ce n'est pas ce que je préfère au lendemain d'une journée de repos. On va essayer de gérer au mieux cette journée. »

Epuisé la veille au Zoncolan, il est apparu ragaillardi à Sappada. A l'image de son directeur sportif Martial Gayant qui a résumé la journée: « ça fait du bien de terminer la semaine sur une bonne note. »