VIDEO. Giro: Chris Froome revient de nulle part et arrache la victoire dans l’enfer du Zoncolan

Mais non, mais non, Chris Froome n'est pas mort ! — Luk BENIES / AFP

Ah ben celle-là on ne l’avait pas vu venir ! Chris Froome (Sky), en grosse galère depuis le début du Giro, a remporté la 14e étape samedi (la première victoire d’étape de sa carrière sur le Tour d’Italie), à l’arrivée au Monte Zoncolan, l’une des plus dures ascensions d’Europe. Le Britannique Simon Yates (Mitchelton) a pris la deuxième place de l’étape et a conservé le maillot rose de leader en haut de cette montée très raide (11,9 % de pente) de 10 kilomètres.

Yates, distancé sur l’attaque de Froome à 4.200 mètres du sommet, a engagé un spectaculaire bras de fer avec son compatriote. Il s’est rapproché très près du quadruple vainqueur du Tour de France mais a franchi la ligne, dans un stade naturel géant, à 6 secondes du vainqueur.

Pinot perd la 3e place au général

Le Néerlandais Tom Dumoulin, vainqueur sortant du Giro, a limité la perte de temps à 37 secondes par rapport à Froome. Au classement, il compte désormais 1’24 de retard sur Yates.

Le Français Thibaut Pinot, qui a effectué l’essentiel de la montée dans le sillage de Dumoulin, a lâché quelques secondes supplémentaires. Il a perdu la troisième place du classement au profit du grimpeur italien Domenico Pozzovivo, troisième de l’étape à l’arrivée située à l’altitude de 1.730 mètres.