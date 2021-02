Enorme affiche en ouverture du Mondial 2023 — UGO AMEZ/SIPA

France-Nouvelle-Zélande en ouverture de la Coupe du monde de rugby 2023, ni plus, ni moins. Le directeur du Mondial français Claude Atcher a profité du dévoilement du calendrier de la compétition – qui durera une semaine de plus – pour confirmer que l’affiche entre Français et All Blacks​ ouvrirait le bal le 8 septembre 2023.

Le XV de France enchaînera avec un match a priori plus simple contre une nation issue des qualifs de la zone Amérique à Lille puis une nation de la zone Afrique à Marseille avant de se frotter à l’Italie, à Lyon, le 6 octobre. Elle devrait ensuite disputer son potentiel quart de final au Stade de France, là où tout commencera contre la Nouvelle-Zélande.