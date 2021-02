Les joueurs du XV de France à l'entraînement à Marcoussis, le 11 février 2021. — FRANCK FIFE / AFP

Bonne nouvelle pour le XV de France. Au lendemain d’un nouveau cas de Covid-19 détecté au sein du groupe, après deux jours d’accalmie, tous les tests pratiqués ce jeudi se sont révélés négatifs, a indiqué la Fédération française de rugby ce vendredi matin. « A partir de ce matin, les joueurs rentrent à leur domicile par transport individuel », a fait savoir la FFR.

Jeudi, le comité organisateur du Tournoi des VI Nations a annoncé le report du match entre la France et l'Ecosse, programmé dimanche et comptant pour la 3e journée. Seize membres du groupe France ont été testés positifs au Covid depuis le début de la semaine passée : douze joueurs et quatre membres de l’encadrement, dont le sélectionneur Fabien Galthié. Les autres matchs du Tournoi ce week-end, Italie-Irlande et pays de Galles-Angleterre, sont maintenus.