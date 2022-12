Nous y revoilà. Quatre ans après l’ivresse de cet été 2018, l’équipe de France de Didier Deschamps va de nous offrir au peuple français le droit de rêver à une nouvelle nuit hors du temps, et tant pis si elle a lieu dans la froideur de l’hiver. Champion du monde avant les fêtes, on a connu pire comme cadeau.

Une joie contenue, les déjà Bleus focus sur l’Argentine

On ne vous refait pas l’après-match tant il est classique désormais. Cris de guerre, « Freed from Desire » craché à fond les caissons dans les vestiaires, retour au camp de base pour une petite fiesta, et dodo tard avec son lot de grasse mat' et de récupération le lendemain. Mais à en croire Antoine Griezmann, les Bleus ne sont pas tombés dans une euphorie démesurée. Ils ont conscience que rien n’est fait et veulent mettent toutes les chances de leur côté pour arriver frais face à l’Argentine de Messi dimanche. « Après le match contre la Belgique [en demi-finale en 2018], je pleurais… Là, je suis plus concentré, je pense déjà à dimanche », nous a dit l’homme aux 18 poumons, mercredi après le match. On aime cette mentalité.









Programme différencié à l’entraînement

D’un point de vue sportif, là aussi rien de bien original. Les titulaires du Maroc ont effectué un décrassage à base vélo ou de footing avec le préparateur physique Cyril Moine et des soins avec les kinés. Les remplaçants et ceux qui étaient entrés en jeu ont eu droit à une séance plus intensive : échauffement, toro, jeu réduit à cinq contre cinq avec un joueur joker. Les treize autres joueurs ont participé à une opposition d’une heure contre Al Markhiya (D1 qatarie). Ils se sont imposés 4-0 avec des buts de Marcus Thuram en première période et au début de la seconde, d’Eduardo Camavinga et de Jordan Veretout.

Rabiot et Upamecano in, Coman out

Sur le banc face aux Lions de l’Atlas pour cause de maladie, Dayot Upamecano était bien présent à l’entraînement jeudi. Lui aussi de retour dans le groupe, ce qui fait donc deux bonnes nouvelles, Adrien Rabiot a participé au footing avec la bande à Cyril Moine. En revanche, Kingsley Coman est la nouvelle victime du petit syndrome viral qui semble avoir pris ses quartiers à l’hôtel des Bleus. Le Munichois, qui n’est pas entré en jeu à cause de ça face au Maroc, est resté à l’hôtel « par précaution » selon les mots du staff. « Son état n’inspire pas d’inquiétude particulière quant à la finale de dimanche », nous dit-on.

Le programme du jour

Deux joueurs se présenteront en conférence de presse vendredi avant de rejoindre le groupe pour un entraînement collectif au stade Jassim Bin-Hamad. La séance sera intégralement ouverte aux médias.