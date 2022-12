On se doutait que la confiance extrême affichée par Wojciech Szczesny, avant le 8e finale de Coupe du monde France-Pologne, allait lui revenir comme un boomerang. Bien que déjà martyrisé par Kylian Mbappé, un mois plus tôt en Ligue des champions, le gardien polonais de la Juventus avait ainsi annoncé être « la clé pour stopper Mbappé ». Bon, un prodigieux doublé de la star du PSG plus tard, et Wojciech Szczesny se retrouve depuis dimanche soir sorti du Mondial (3-1).

Momen Wojciech Szczęsny menenangkan anaknya yang menangis setelah pertandingan vs Prancis. Polandia harus kalah 3-1 & tereliminasi.🥹❤️#FIFAWorldCup pic.twitter.com/YleWimwW3O — Fakta Bola ⚽ (@FaktaSepakbola) December 5, 2022



Une élimination très dure à vivre pour le fiston Szczesny, Liam (4 ans), filmé en pleurs dans les couloirs du stade Al-Thumama de Doha. Si impressionnant jusque-là (deux buts encaissés en trois matchs de poule, avec même un penalty de Messi arrêté), le gardien de 32 ans s’est donc retrouvé à le consoler, dans une scène bien choupi.





« On peut perdre avec fierté et honneur, et je suis fier de cette équipe », a réagi l’intéressé dimanche soir. Sur son compte Instagram, sa compagne Marina Szczesny a relayé l’image de ce câlin en commentant : « J’espère que dans x années, mon garçon se tiendra dans le but et mènera notre équipe nationale au sommet ».