09h02 : Neymar reprend l’entraînement !

La suite du feuilleton qui tient en haleine les fans du Brésil depuis la blessure de l’attaquant vedette à la cheville droite, le 24 novembre contre la Serbie : le « Ney » va reprendre l’entraînement avec ballon samedi, a annoncé le médecin de la sélection, alors que le 8e de finale contre la Corée du Sud est programmé lundi.

« Neymar et Alex Sandro [le défenseur blessé à une cuisse] n’ont pas encore repris le travail avec ballon, a indiqué le Dr Rodrigo Lasmar en conférence de presse d’après-match, à l’issue de la défaite sans conséquence face au Cameroun vendredi soir (0-1). Ce sera fait à partir de demain [samedi] et il est important d’observer comment ils répondent à cela. En fonction de ces deux prochains jours, ils pourront ou non être en condition. » Le latéral droit Danilo (entorse d’une cheville) devrait être opérationnel lundi.

Neymar était particulièrement souriant en marge du match face aux Lions indomptable à Lusail. On l’a même vu trottiner sur la pelouse, et marcher sans boiter.

En revanche, la situation est plus inquiétante pour le latéral Alex Telles et l’attaquant Gabriel Jesus, tous deux victimes d’un problème à un genou vendredi. Ils ont été remplacés au cours de match, respectivement aux 54e et 64e minutes, et doivent passer des examens, a précisé le Dr Rodrigo Lasmar.