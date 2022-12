Pays-Bas - États-Unis EN DIRECT : Après Depay, Blind enfonce les Américains juste avant la mi-temps… Ces Néerlandais sont chirurgicaux…

Hello les Minutos !!! On passe (enfin) aux choses sérieuses ce samedi avec le premier huitième de finale de cette Coupe du monde. Un match à élimination directe, rien de mieux pour vibrer ! En plus, cette Team USA est plutôt agréable à suivre depuis le début de la compèt. Elle joue, sans toujours calculer et parfois sans réussir tous ses contrôles. Les Bataves, eux, sont plus froids et timorés, à mettre un but quand ils sont dominés. Une belle opposition de style qu’on aura plaisir à suivre avec vous.

» On se retrouve dès 15h30 pour vivre ce premier huitième de finale, entre Etats-Unis et Pays-Bas. Allez, à toute !