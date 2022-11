Que serait une compétition de foot sans ses pronos ? À quelques jours de la Coupe du Monde 2022, 20 Minutes vous propose de participer à sa ligue de pronostics. Si vous avez envie d’affronter la communauté de 20 Minutes et, surtout, si vous êtes prêts à vous mesurer à nous, c’est le moment.

Le principe est simple :

Etape 1 : Il suffit de vous inscrire sur notre site dédié (cliquez ici)

Etape 2 : Vous pouvez commencer à faire vos pronos pour les matchs de poule. Il est possible de les modifier à tout moment avant le début de chaque rencontre. Pour éviter d’avoir un zéro pointé, faites tous les pronos et vous pourrez revenir pour les mettre à jour avant chaque match. Et si vous hésitez pour une rencontre, l’outil vous permet de réaliser un prono aléatoire

Etape 3 : À l’issue de la première phase, vous pourrez pronostiquer les huitièmes, puis les quarts, les demies et la finale

À la fin de la compétition, les 11 premiers repartiront avec un cadeau. Vous savez tout : maintenant, c’est à vous de jouer.

Créez votre propre compétition

À noter encore que, si vous voulez créer une compétition entre amis ou en famille, la plateforme vous le permet. Il suffit de cliquer sur le logo 20 Minutes en haut à gauche et de choisir « Créer ». Ou d’aller directement sur ce lien.