Sofiane Oumiha est en train de se bâtir l’un des plus beaux palmarès de la boxe française. Médaillé d’argent lors des Jeux olympiques de Rio en 2016, le Tricolore a été sacré champion du monde amateur de boxe pour la troisième fois de sa carrière, samedi à Tachkent dans la catégorie des -60 kg. En battant le Cubain Erislandy Alvarez Borges (4-1) en finale, Oumiha est ainsi devenu le premier Français triplement titré au niveau mondial, après ses victoires en 2017 et en 2021.

« C’est une fierté de ramener un troisième titre à la maison. C’est le Graal, je rentre dans l’histoire de la boxe en France », a réagi Sofiane Oumiha, 28 ans. Le Français a peiné à trouver sa distance en début de combat avant de retrouver sa vitesse et sa mobilité dans les deuxième et troisième reprises.





C'est historique ! En décrochant l'or aux Mondiaux chez les -60kg, @SofianeOumiha est devenu le premier français triple champion du monde de #boxe 🥊 Une performance majuscule pour notre insepien sur la route de #Paris2024 🇫🇷 pic.twitter.com/O7EGt0tpmR — INSEP (@INSEP_PARIS) May 13, 2023



Oumiha va maintenant participer aux Jeux européens, en juin prochain à Cracovie, étape qualificative pour les JO de Paris. En Pologne, il combattra en -63,5 kg, les -60 kg n'étant pas une catégorie olympique.

« C’est une fierté de compter dans nos rangs un tel champion. Désormais, il lui faut juste mettre l’accent sur les appuis pour gagner en puissance et les moyens de défense afin de ne pas s’exposer en -63,5 kg où cela frappe forcément plus fort qu’en -60 kg », a expliqué Malik Bouziane, entraîneur national en charge de la filière masculine. Oumiha s’est également lancé dans une carrière professionnelle et compte trois victoires en autant de combats.