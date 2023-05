Il est de retour ! Ça s’est joué à peu de choses en finale contre Tasoev, mais Teddy Riner est allé chercher son 11e titre de champion du monde de judo à Doha, samedi. Il a battu le Russe d’un waza-ari au golden score, quelques secondes après s’être fait très peur. C’est son premier sacre depuis le dernier, en 2017. A un an des JO 2024, Riner marque ainsi son grand retour au plus haut niveau.

« Ça a été très dur pour moi. J’ai eu une nuit blanche. C’était dur. Mais quand on travaille, ça paye, même quand c’est dur, a réagi Teddy Riner au micro de La Chaine L’Equipe après. On va prendre un peu de repos, et savourer quand même. Un nouveau titre après autant de temps d’absence, je vais le savourer. »

Julia Tolofua en argent

Un peu plus tôt dans l’après-midi, Julia Tolofua s’était quant à elle contentée de la médaille d’argent en +78kg au terme d’une finale épique face à la Japonaise Akira Sone. Dans la même catégorie, Romane Dicko, pourtant championne du monde en titre et numéro 1 mondiale, a été éliminée dès son entrée en lice.