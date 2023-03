L’affaire remonte à samedi matin, mais elle n’a filtré que ce mercredi dans la presse espagnole. Un Français de 25 ans, présenté comme un champion de boxe thaï et dont l’identité n’a pas été révélée, a été interpellé dans le centre de Madrid après avoir violemment agressé quatre policiers.

Selon El Mundo, il était 6 heures du matin lorsque le jeune homme d’1,90 m a été expulsé d’une boîte de nuit à la suite d’un incident. Il s’est ensuite allongé sur le Paseo de la Castellana, l’une des principales avenues de la ville. Des automobilistes ont alors donné l’alerte et les secours sont arrivés, puis des policiers municipaux.

Le boxeur blessé puis placé en garde à vue

Le solide Français, manifestement ivre, s’est levé pour aller s’affaler dans un jardin public tout proche. Mais il n'est pas resté longtemps inactif. Un premier agent qui a tenté de l’approcher a pris un coup de poing dans la poitrine. Trois de ses collègues ont également été agressés et eux aussi conduits dans une clinique. Le plus sérieusement touché souffre d’une blessure à la colonne vertébrale. Au total, il aura fallu l’intervention de six policiers pour le maîtriser, indique Marca.









Egalement blessé, le boxeur a d’abord été pris en charge médicalement avant d’être conduit au commissariat de quartier de Salamanca. Selon les médias espagnols, il s’était rendu à Madrid pour venir voir son frère, étudiant à Madrid grâce au programme Erasmus.