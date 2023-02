Le boxeur star reprend du service pour Creed 3 et cette fois, Michael B. Jordan est à la fois devant la caméra dans le rôle-titre et derrière comme réalisateur. « Je suis de plus en plus proche de lui, précise-t-il à 20 Minutes. Creed est le seul personnage que j’ai incarné à trois reprises sur une période de neuf ans. »

Le champion a pris sa retraite entre sa femme et sa famille quand un homme surgit du passé (impressionnant Jonathan Majors aussi à l’affiche de Ant-Man, Quantumania) le contraint à remonter sur le ring.

Entre réalité et animation japonaise

« J’ai pris le virus de la réalisation, confie-t-il. Ce n’était pas toujours facile, mais c’était un processus gratifiant. » Michael B. Jordan prouve qu’il est tout à fait capable de se diriger, y compris lors de scènes de combats particulièrement réussies. « J’ai puisé mon inspiration dans divers combats de boxe réels, mais aussi dans de l’animation japonaise dont je suis fan depuis l’enfance et que je rêvais de transposer en prises de vues réelles. » Le spectateur a souvent l’impression d’être sur le ring avec les protagonistes tant la réalisation est fluide et précise.

« Je n’ai pas eu trop de mal à me diriger moi-même, reconnaît Michael B. Jordan. Je crois même que cet exercice m’a permis de mûrir. » Son charisme d’acteur et sa maestria de réalisateur font de Creed 3 une belle réussite. De celles qui donnent à espérer qu’on n’a pas fini de suivre les aventures de ce héros attachant.