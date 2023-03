En 2022, plus de 136.000 Français ont bénéficié du programme de mobilité Erasmus + pour partir à l’étranger. Mais s’ils sont majoritaires (plus de 71.000 départs), les étudiants ne sont plus les seuls concernés. D’autres publics (enseignement scolaire, professionnel…) ont aussi pu bénéficier de financements de ce programme de l’Union européenne.

Dans les six prochaines années, l’objectif fixé est de faire partir « 10 millions de personnes avec Erasmus + » à l’échelle européenne. Pour réaliser ces objectifs, l’Union européenne a procédé à une augmentation du budget du programme de 80 % sur deux périodes (2014-2020 ; 2021-2027).

Une demande de mobilité en forte augmentation

En 2023, la demande de mobilité a augmenté de 30 %. Et pour la première fois, l’enseignement supérieur représente moins de la moitié des demandes. A l’inverse, l’enseignement scolaire observe une nouvelle hausse des demandes, de plus de 100 %.

Pour la période 2021-2027, plus de 6.000 organismes français permettent de partir en Erasmus +. L’Espagne et l’Irlande sont les deux destinations les plus ciblées par les étudiants en demande de mobilité.