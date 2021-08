La légende de la boxe Manny Pacquiao, pour son retour après deux ans loin des rings et peut-être le dernier combat de sa longue carrière, s’est inclinée aux points face au Cubain Yordenis Ugas, qui conserve son titre WBA des welters, samedi à Las Vegas.

Pacquiao, 42 ans, a concédé la 8e défaite de sa carrière à l’unanimité des trois juges (115-113, 116-112, 116-112). « Je ne sais pas » si c’était le dernier combat de sa carrière, a-t-il déclaré, gardant le suspense sur son avenir, que ce soit en boxe ou en politique, alors que des ambitions présidentielles aux Philippines lui sont prêtées. « Laissez-moi me reposer, et je vous dirai », a-t-il ajouté en souriant, très ému et s’excusant auprès des 17.438 fans de la T-Mobile Arena pour sa défaite.

Une décision « le mois prochain »

Interrogé sur son éventuelle candidature à la présidence des Philippines en mai 2022, celui qui est déjà sénateur a répondu qu’il annoncerait sa « décision le mois prochain », ajoutant qu’il veut « aider » le peuple philippin et que « le monde de la politique est plus difficile que le monde de la boxe ».