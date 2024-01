Biathlon EN DIRECT : Derrière Justine Braisaz-Bouchet, l'armada française en première ligne au départ de la poursuite... Suivez la course avec nous

08h30 : Salut tout le monde !

Oyez oyez, c'est l'événement de la journée. Oubliez la Coupe de France de foot, c'est ici qu'il faut être, à Oberhöf, pour une poursuite dames où on ne va voir que du Bleu. Enfin, c'est ce qu'on peut espérer après le magnifique sprint d'hier, cette nouvelle victoire de Justine Braisaz-Bouchet, ce premier podium en carrière de Sophie Chauveau et cette 8e place pour sa toute première course à ce niveau de Jeanne Richard. Avec en plus Lou Jeanmonnot et Julia Simon dans le coup, ça fait pas moins de cinq Françaises qui peuvent espérer accrocher un joli résultat sur cette course.

>> On se retrouve vers 14h30 pour faire chauffer les skis avant le départ. Soyez là !