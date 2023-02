Après une année 2022 totalement folle pour Quentin Fillon Maillet, quintuple champion olympique à Pékin et vainqueur du gros globe de cristal, cette nouvelle saison est pour le moment très compliqué pour le champion français. Seulement quatrième du général, et avec un seul podium en individuel depuis le début de saison, ce n’est rien de dire que QFM est dans le dur.

Et ce n’est pas mieux, voire bien pire, pour Emilien Jacquelin, qui a même dû se mettre au vert au beau milieu de la saison pour se retaper mentalement et retrouver goût au biathlon. A l’inverse, chez les filles, le moral est au beau fixe, notamment du côté de Julia Simon, actuelle leader du classement général de la Coupe du monde. Comment expliquer ces formes disparates ? On en débat dans le dernier numéro de « Zone Mixte », le podcast préféré de ton podcast préféré.









