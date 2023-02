Mondiaux de biathlon EN DIRECT : Grosse chance de médaille avec le relais mixte... Suivez la course avec nous...

7h : Yo les biathlix ! C’est le grand jour

Début des Mondiaux d’Oberhof cet après-midi avec une des plus grandes chances de médaille d’or pour l’équipe de France de biathlon qui alignera ni plus ni moins que son équipe type. Dans l’ordre : Julia Simon, Anaïs Chevalier-Bouchet, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet. On compte évidemment beaucoup sur la leader de la Coupe du monde féminine pour mettre le reste de l’équipe sur les bons rails, d’autant plus que la Norvège bouclera sa course avec la fusée Johannes Boe. Les Norvégiens ont également sorti la grosse équipe, de même que la Suède. Les Scandinaves seront, avec l’Italie et l’Allemagne, les principaux candidats à la médaille d’or mondiale.

>> Rendez-vous à 14h30 pour le départ du live