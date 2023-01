Biathlon : Revivez la belle 2e place du relais masculin derrière l'invincible Norvège

09h00 : Hello les biathlix !

Salut tout le monde, nous voilà lancés dans un bien beau dimanche de biathlon ma foi, puisque vous aurez le droit sur 20 Minutes aux lives de deux relais d’Antholz (Italie), le féminin programmé à 11h45, puis donc celui des hommes à 14h30. Sans plus tarder, voici la compo d’équipe de l’équipe de France, avec Antonin Guigonnat, Fabien Claude, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet. Bon, il paraît que la sélection norvégienne a quelques espoirs de l’emporter cet aprem, avec un certain J.B. pas inintéressant sur les skis et sur le pas de tir. L’idée pour nos Bleus sera surtout de monter en puissance en vue des Mondiaux de biathlon, qui suivront du 8 au 19 février à Oberhof (Allemagne). Après, s’il peut y avoir une perf bluffante dès ce dimanche, on ne dira pas non, surtout au lendemain d’une poursuite sans Top 10 tricolore côté masculin. Allez, on se dit à tout vite.

» Retrouvez-nous par ici dès 14h15, avant le départ de la course qui aura lieu à 14h30.