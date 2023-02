Mondiaux de biathlon : Déception pour les Bleues et sacre de Herrmann-Wick... Revivez le sprint féminin en live

07h30 : Yo les biathlix, prêts à décrocher une nouvelle médaille ?

On fait les malins, mais on a eu un peu peur mercredi avecla quasi bourde de QFM sur le relais mixte. Mais aujourd’hui est un autre jour. Aujourd’hui est vendredi, et vendredi, tout est per… euh, non. Vendredi, c’est sprint féminin. Et qui dit course avec des Françaises, dit enthousiasme et chances de podium. On compte évidemment sur Julia Simon, leader de la Coupe du monde et donc de la délégation française, pour aller nous claquer un super résultat. Mais on gardera évidemment un œil sur Anaïs Chevalier et Lou Jeanmonnot qui auront aussi leur mot à dire. Les trois Françaises alignées à Oberhof sont en forme, et ça, c’est forcément bon signe.

>> Rdv à 14h25 pour le départ du live